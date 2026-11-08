Türkiye’nin şefkat eli Afrikalı kadınlara uzandı

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2016 yılında Ankara'da kurulan Afrika Kültür Evi, 10'uncu yılını geride bıraktı. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini dünyayla buluşturan merkez, Afrika'nın 43 ülkesinden gelen yüzlerce ürüne ev sahipliği yapıyor. Proje, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini ve Türkiye ile Afrika arasında kültürel dayanışmayı hedefliyor.

Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam, ürünlerin arkasında kadınların emek, umut ve yaşam hikâyelerinin bulunduğunu belirtti. Gambiya'da ailesine katkı sağlamak için sepet ören, Etiyopya'da sağlık giderlerini karşılamak için takı üreten kadınların çalışmalarına dikkat çekti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK

Kâr amacı gütmeyen merkezde ürün satışlarından elde edilen gelirler, yeniden Afrikalı kadınların üretimlerini desteklemek için kullanılıyor.

Senegal ve Tanzanya'da kurulan mesleki beceri geliştirme merkezleriyle kadınların üretime katılımı ve ekonomik bağımsızlığı destekleniyor.

Afrika mutfağı, müziği, el sanatları ve sözlü kültürüne yönelik etkinliklerle iki coğrafya arasında kültürel etkileşim güçlendiriliyor.

MİHENK TAŞI OLDU

Zeliha Sağlam, Emine Erdoğan'ın öncülüğünün projenin gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı.



HEDEF 54 AFRİKA ÜLKESİ

BUGÜN 43 ülkeden ürünlerin sergilendiği merkez, çalışmalarını Afrika'nın 54 ülkesine yaymayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör