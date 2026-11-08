Yeni Parti’de Tekirdağ depremi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajla Yeni Parti'den istifa etti.

Koltuk hesabı için siyaset yapmadığını, hiçbir zaman kişisel ikbal mücadelesine girmediğini söyleyen Yüceer, "Ancak üzülerek görüyorum ki bugün bazıları kendi kişisel ikbalinin, makamının ve koltuğunun hesabına düşmüş durumda" ifadesini kullandı.

KURULTAY TEPKİSİ

Yüceer istifa açıklamasında partideki kurultay sürecine ilişkin bir ayrıntıya da yer verdi.

Hasta olduğu bir dönemde, il kongresi gündeminin kurultay delegeliği üzerinden tartışmaya açıldığını belirten Yüceer, "Bu tartışmalar nedeniyle kongrenin başlatılmamasını, şahsımın kurultay delegesi olarak dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör