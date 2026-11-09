AK Partili vekiller sorunları dinliyor
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirilen saha programları kapsamında, İstanbul milletvekilleri Başakşehir, Beykoz ve Kağıthane'de ziyaretlerde bulundu. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, üç ilçede gerçekleştirilen ziyaretlerde, milletvekilleri, esnaf, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Vatandaşların talep ve beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinleyen milletvekilleri, ilçelerin gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında iş yerlerini ziyaret eden milletvekilleri, esnafla sohbet ederek çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Muhtarlarla yapılan görüşmelerde ise mahallelerin ihtiyaçları ele alındı. Milletvekillerine saha programlarında il başkan yardımcıları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları eşlik etti.