Aliyev’den Erdoğan’a sıcak karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'ya gerçekleştirdiği ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Füzuli Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen karşılamada iki liderin samimi görüntüleri dikkat çekti. Uçaktan inişin ardından Erdoğan ve Aliyev'in kol kola girerek birlikte yürümesi objektiflere yansıdı. İki lider, kendilerini karşılamaya gelen heyetleri birlikte selamladı. Lider eşleri Emine Erdoğan ile Mihriban Aliyeva da karşılama sırasında el ele tutuşarak yürüdü.

Havalimanındaki karşılamanın ardından iki lider ve eşleri aynı araçla bölgeden ayrıldı. Aracın direksiyonuna Aliyev geçerken, ön yolcu koltuğunda Erdoğan, arka koltukta ise Emine Erdoğan ve Mihriban Aliyeva yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Şuşa Valiliği'nde resmî karşılama töreni düzenlendi. Törende iki ülkenin millî marşları askerî bando tarafından seslendirildi. Erdoğan ve Aliyev karşılıklı olarak heyet üyelerini tanıttı. Erdoğan ve Aliyev'in gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında da iki liderin ele tutuşması objektiflere yansıdı.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ SARSILMAZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programına rağmen Karabağ'da bulunmasının iki ülkenin birliğini bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, "Geçmişte de birlikteydik, savaş döneminde de birlikteydik, bugün de birlikteyiz, gelecekte de birlikte olacağız. Bu tarihi ziyaretin temel sonucu budur" dedi. İkili ilişkilerin yanı sıra siyasi ilişkiler, ekonomi, yatırımlar, enerji, ulaştırma, eğitim ve Zengezur Koridoru konularının da görüşüldüğünü aktaran Aliyev, "Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir ve sarsılmazdır. Bir kez daha, geldiğiniz için size teşekkür ediyorum, aziz kardeşim" dedi.

AKŞAM YEMEĞİNDE AĞIRLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı akşam yemeğinde ağırladı. Yemekte, Emine Erdoğan ile Mihriban Aliyeva ve çocukları da yer aldı.