Atatürk’ün okulunda tarihi buluşma

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1886 yılında eğitim görmeye başladığı tarihi Şemsi Efendi Mektebi, tam 140 yıl sonra çok anlamlı bir Türk-Yunan buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye'den giden Bilfen Okulları öğrencileri ile Yunan akranlarının bir araya geldiği ziyarette iki okul kardeş ilan edilirken, Selanik'te dostluk rüzgârları esti. Tarihi buluşma kapsamında 200 öğrencinin yer aldığı Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, Ata'nın evinde konser veren ilk orkestra olarak tarihi bir başarıya imza attı.

1879 yılında kurulan ve bugün Selanik 51. İlkokulu adıyla eğitim vermeye devam eden 70 öğrencili okulda, Türk ve Yunan çocukların sesleri birlikte yankılandı. Öğrenciler müzik ve dans gösterileriyle birbirlerini selamlarken, iki kurum arasında hayata geçirilen "Kardeş Okul" projesiyle kalıcı bir dostluk köprüsü kuruldu. Proje kapsamında önümüzdeki aylarda Yunan öğrencilerin de İstanbul'a gelerek Türk arkadaşlarıyla bir araya geleceği belirtildi. Selanik 51. İlkokulu Müdürü Elissaios Theodosiou eğitimin evrensel bir dil olduğuna dikkat çekerek, "Bütün çocukları birer barış elçisi olarak görüyorum. Kardeş okul olarak gelecekte de birlikte güzel projeler yapmak istiyoruz" dedi. Bilfen İlköğretim Okulları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk ise Ata'nın okuduğu bu özel mekânla kardeş okul olmanın büyük bir onur kaynağı olduğunu vurguladı. Türk-Yunan dostluğunun pekiştiği bu tarihi ziyaret, Selânik'te bir ilke daha sahne oldu. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, doğduğu evde ilk kez bir filarmoni orkestrası performans sergiledi.

SEVDİĞİ ESERLERİ SÖYLEDİLER

Keman, yan flüt, gitar ve viyolonselleriyle sahne alan öğrenciler; "Vardar Ovası", "Mustafam", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Biz Atatürk Gençleriyiz" ve "Sen Rahat Uyu Atam" eserlerini seslendirdi. Atatürk'ün sevdiği ezgiler ve anısına bestelenen marşlar, doğduğu evin duvarları arasında duygusal anlar yaşatırken, konseri Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu da izledi.