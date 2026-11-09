Bakan Kurum: “Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz”
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. "Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz, İsrail'e davet göndermedik. Burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız.” diyen Bakan Kurum, “Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz' diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek." dedi.
Bakan Kurum katıldığı bir televizyon programında, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin soruları yanıtladı. İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kurum, devletin tüm ilgili birimlerinin yaralılara yönelik çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.
Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 kapsamında Antalya'dan dünyaya vereceği mesaja ilişkin soru üzerine, bugüne kadarki toplantılarda kararlar alındığına ancak bu kararların hayata geçirilmesi noktasında sorunlar yaşandığına dikkati çekti.
Dünyanın birçok noktasında iklim değişikliğinin etkilerinin artık daha fazla hissedildiğine işaret eden Kurum, şunları kaydetti: "Bu çerçevede biz, artık sözün bittiğini düşünüyoruz. 'Sıfır noktasındayız. Artık söz bitti, eyleme geçelim.' diyoruz. Yeni bir taahhüt istemiyoruz. İklim finansmanı için ülkeler 300 milyar dolar finansman taahhüdü mü yapmış, özel sektör 1 trilyon dolar mı yapmış, bu taahhütler gerçekleşsin istiyoruz. Antalya'da bu taahhütlerin gerçekleştirildiği ve uygulamaya döndüğü bir COP olsun istiyoruz. O yüzden de adını 'uygulama COP'u koyduk. Her ülke artık, 'Uygulamaya geçelim, artık sonuç alalım, netice alalım.' ifadelerini sıklıkla kullanıyor. Gelinen dünyada eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, uygulama yapmamız lazım. Bunu da Türkiye'nin tecrübesi ve birikimiyle yapacağız."
"EN YÜKSEK KATILIMIN SERGİLENDİĞİ COP OLACAK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'nin COP tarihindeki en yüksek katılımlı Zirve olmasının beklendiğini aktaran Kurum, 102 lider ve lider seviyesinde devlet, hükümet başkanı ile 330 bakanın programa katılım bildirdiğini söyledi. Kurum, 100 bini aşkın ziyaretçi beklediklerini dile getirerek, "Bugün Blue Zone'a 22 bin katılımcı girdi. Bu itibarla baktığınızda son zamanlarda en yüksek katılımın sergilendiği bir COP olacak gözüküyor." dedi.