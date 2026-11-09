Başkan Erdoğan: Türk dizileri dünyaya yayıldı

Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor, Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe milletçe başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz. Tabii bunlar her zaman söylediğim gibi sadece birer başlangıç. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz."

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