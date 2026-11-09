Başkan Erdoğan: Türk dizileri dünyaya yayıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin uluslararası alandaki başarısına dikkat çekti. Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının bir sonucu olduğunu belirten Başkan Erdoğan, bu başarının turizmdeki yükselişi destekleyen unsurlardan biri olduğunu ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türk dizilerinin uluslararası alandaki başarısına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Türk dizilerinin dünyanın farklı ülkelerinde izleyiciyle buluşmasının Türkiye'nin tanıtımına ve marka değerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.
Erdoğan, turizm ve ihracattaki artışın tesadüf olmadığını belirterek elde edilen başarıda sektör temsilcilerinin yanı sıra hükümetin yatırımlarının ve teşviklerinin de etkili olduğunu söyledi.
"HÜKÜMETİMİZİN VİZYONUNUN EN SOMUT MEYVESİDİR"
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendiliğinden oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir. Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri ve katkısı vardır.
Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur. Hepsinden önemlisi bu artışlar durmadan, dinlenmeden, ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir.