Başkan Erdoğan’dan ortak sorumluluk çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Küresel İklim Aksiyonuna Dair Siyasi Liderlik adına COP31'in internet sitesinde açıklamada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İklim değişikliği hızlanırken paylaşılan sorumluluğumuz daha da netleşiyor. Türkiye, müzakereden uygulamaya geçişte dönüm noktasında Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor. Tüm Tarafları iş birliğini güçlendirmeye ve taahhütleri somut eyleme dönüştürmeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından küresel iklim politikaları ve uluslararası iş birliği süreçleri bağlamında iklim diplomasisinin taşıdığı önemi ve Türkiye'nin bu alanda yürüttüğü çalışmaları ele alan "İklim Diplomasisi" kitabında bir takdim yazısı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabın takdim yazısında iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara ve küresel iş birliğinin önemine dikkati çekti. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31'i küresel iklim hedeflerinin somut sonuçlara dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

KARARLILIK MESAJI

İklim değişikliğinin gıda, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut üretim ve tüketim alışkanlıklarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasına verilen önemi vurguladı. Gelecek nesillere doğal kaynakları tükenmiş ve çevre sorunları derinleşmiş bir dünya bırakmamanın ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve çevrenin korunmasını esas alan Sıfır Atık Hareketi'nin toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarında kalıcı bir dönüşüme öncülük etmesini önemsediklerini kaydetti.