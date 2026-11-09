Dünyanın gözü bu zirvede

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) bugün Antalya'da, devlet başkanları, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla başlıyor. Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31'de, organizasyon bünyesindeki rekorların kırılması bekleniyor. 1.5 milyon ziyaretçi ve 2 milyar dolarlık ekonomik hareket öngörülen tarihi zirveye 100'ü aşkın ülkenin lideri katılacak. Zirve için 154 ülkeden 45 bini aşkın genç de gönüllü olmak için başvurdu.

REKOR VERİLER

100'ü aşkın devlet lideri ve 500'e yakın bakanın katılacağı tarihi organizasyon için 154 farklı ülkeden 45 binden fazla gönüllülük başvurusu alındı. 160 onaylı pavilyon, 90 onaylı delegasyon ofisi başvurusu onaylandı. Böylece COP tarihinin bir başka rekoruna da imza atıldı. Ulusal ve uluslararası 3 bini aşkın medya mensubu da COP31'i yerinde takip etmek için akredite oldu.

ULAŞIM AĞI HAZIR

20 Kasım'a kadar devam edecek olan dev organizasyon için Türkiye geniş kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttü. Havalimanı, COP31 alanı, konaklama tesisleri ve ulaşım güzergâhlarına yönelik özel güvenlik planlamaları yapıldı, TOKİ tarafından 4 ana arter ile 12 otel bağlantı yolunda toplam 37 bin 786 metrelik yol yapım çalışması tamamlandı. Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi de 35 milyondan 82 milyona, uçak park pozisyonu ise 108'den 176'ya çıkarıldı.

1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

COP31 alanında müzakerelerin gerçekleştirileceği "Mavi Bölge" 527 bin 414 metrekarelik, halka açık olan "Yeşil Bölge" ise 582 bin 244 de metrekarelik devasa bir alanı kapsayacak. Ücretsiz ve renkli etkinliklerin gerçekleştirileceği Yeşil Bölge'ye 1,5 milyon ziyaretçi bekleniyor.

GÜVENLİĞİ UÇBEY SAĞLAYACAK

COP31 Zirvesi dolayısıyla Antalya'da olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı. Zirve süresince yaklaşık 28 bin güvenlik personeli sahada görev yapacak. Sağlık, itfaiye, temizlik ve diğer hizmet alanlarında görev yapanlarla birlikte bu sayı 30 bini aşacak. 132 ambulans, 9 itfaiye aracı, 600 AFAD personeli de zirve için özel olarak görevlendirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, kapsamında güvenlik çalışmalarında kullanılmak üzere envanterine UÇBEY insansız hava aracını da kattı. Havadan gözetleme kabiliyeti sayesinde geniş alanların takibine ve güvenlik ekiplerinin saha hakimiyetinin artırılmasına katkı sağlayacağı belirtilen UÇBEY, zirve süresince güvenlik çalışmalarında kullanılacak. Erdoğan ÖZTÜRK/SABAH

SU GÜVENLİĞİ KURAKLIK VE GIDA

COP31'in halka açık bölümü olan Yeşil Bölge'de bugün su güvenliği, kuraklık, gıda kayıpları, iklime dayanıklı tarım ve gıda arz güvenliği ele alınacak. COP31'in en yoğun iki günü ise 11-12 Kasım'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Antalya Liderler Zirvesi'nin resmi açılışı, 100'ü aşkın devlet liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

HALKA DAVET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşları COP31 etkinlik alanına davet ederek, "Küresel iklim krizinde yeşil sayfaların açılacağı, taahhütlerin yerini uygulamalara bırakacağı COP31'de biz de yerimizi alıyoruz. İklim aksiyonu için bir dönüm noktası olacak COP31 sahnesinde yürüteceğimiz etkinliklere bekliyoruz" dedi.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER MAVİ BÖLGE'DE TOPLUMSAL KATILIM YEŞİL BÖLGE'DE

İklim zirvesi kapsamındaki etkinlikler, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilecek. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki resmi müzakereler, üst düzey toplantılar ve diplomatik görüşmeler Mavi Bölge'de gerçekleştirilecek. Konferansın toplumsal katılım yönünü oluşturacak Yeşil Bölge'de ise tematik merkezler belirlendi. Bu merkezler kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve gençlerin iklim çözümlerini, teknolojileri ve iyi uygulamaları paylaşacağı sergi, konser, panel, çalıştay ve etkileşim alanları olarak planlandı. Yeşil Bölge'de başta Türkiye Pavilyonu olmak üzere Bilim Merkezi, Yeşil Sanayileşme, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Kültür ve Medeniyet, COPArt ve Start-up Zone yapıları bulunuyor.