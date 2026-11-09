Gönül birliğimiz sönmez meşalemizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü'nün 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ı ziyaret etti. Şuşa Valiliği'nde resmî törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:

ÖVÜNÇ KAYNAĞI: Karabağ zaferinin altıncı seneyi devriyesinde sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Bu anlamlı yıl dönümünü şairin dilimizde işlenen en aziz bir söz gibi canımızı ısındıran ocak gibi köz gibi el kokulu güllerle demetlenen Şuşa'mız diyerek tarif ettiği tarih, tabiat ve kültür şehri güzel Şuşa'da idrak etmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. Bundan altı sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer Azerbaycan'ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır. Bir millet iki devlet şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir.

BAKÜ'NÜN SEVİNCİ ANKARA'NIN SEVİNCİ: Kardeşliğimiz müşterek bir dilin, tarihin ve kültürün çok daha ötesindedir. Bakü'nün sevincini Ankara'nın sevinci, Şuşa'nın gururunu bütün milletimizin gururu bilmemiz bundandır. 15 Haziran 2021 günü Şuşa'da imzaladığımız beyanname ile müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır. Cenab-ı Hakk'ın izniyle beraberliğimiz her zaman kaim olacaktır. Biz bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hakim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımızın bugün ulaştığı ileri seviye ortak irademizin ve gayretlerimizin en somut neticesidir. Bu vesileyle dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dirliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. İnşallah biz de dönem başkanlığımız sırasında teşkilatın daha etkin, daha kurumsal bir yapıya kavuşması için çaba göstereceğiz.

BARIŞ VE İSTİKRAR: Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesiyle öz topraklarını işgalden kurtarması Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Bugün önümüzde duran vazife meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz. Karabağ'da yeniden tüten her ocak yükselen her eser ve ihya edilen tarihi miras Azerbaycan halkının geleceğe olan inancını gösteriyor. İnşallah bu yolda tecrübemizi paylaşmaya, yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.

40 DERSLİKLİ OKULUN İNŞASI BAŞLADI: En son Cebrail'de Türkiye Azerbaycan Uluslararası ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisini kazandırmanın gururunu yaşadık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın katkılarıyla kurulan bu tesis Türkiye Azerbaycan iş birliğinin yeni bir nişanesi olmuştur. Ayrıca Ağdam'da 14 bin 500 metrekare büyüklükteki kırk derslikli okulumuzun inşasına da başlandı. İnşallah gelecek sene İlham kardeşimle birlikte açılışını yapacağız.

7 AYRI TÜNELDEN GEÇTİK: Bugün buraya gelmemiz esnasında yedi ayrı tünelden geçtik. Bu yedi tünel bölgede bir altyapı inşasının ne denli başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve Şuşa'ya gelirken nereden nereye geldik? Bunu görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. İnanıyorum ki bir başka gelişimizde Şuşa çok daha farklı olacak. Çünkü bu işe inanmış, taşını koymuş bir lider var. Bir kadro var ve bu lider, bu kadro aynı inançla, aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor. Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanınızda olmaya kederinizi kederimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeye inşallah devam edeceğiz.

AZERBAYCAN TÜRKİYE ŞİİRİNİ OKUDU

Başkan Erdoğan konuşmasında, Azerbaycanlı şair Bahtiyar Vahapzade'ye ait Azerbaycan-Türkiye şiirinden, "Birdir bizim her halimiz, Sevincimiz melalimiz, Bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan Türkiye" mısralarını okudu.

SOYKIRIM ANITINA ZİYARET

Erdoğan, Hocalı Soykırımı Anıtı ve Hankendi Zafer Anıtı'nı ziyaret etti. Erdoğan ve Aliyev anıtlara çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

KARABAĞ ZAFERİ'NİN 6. YILINI KUTLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtulmasının 6'ncı yıl dönümünü, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Bu büyük zaferi kanı ve canıyla var eden, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi. Emine Erdoğan da paylaştığı kutlama mesajında zafer uğruna canlarını feda eden Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı.