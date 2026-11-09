İHA’lar için ‘dron otoyolu’ geliyor

Türkiye'de, 'dron otoyolu' olarak da bilinen insansız hava aracı (İHA) koridorlarının hukuki altyapısı tamamlandı. Buna göre, gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturulacak ve insansız hava araçları belirlenen güzergâhlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 30 Temmuz tarihinde yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHTİHA) kapsamında oluşturulacak İHA koridorlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, düzenlemeyle insansız hava araçlarının uzun mesafeli, görüş hattı dışı ve otonom uçuşlarının belirlenmiş hava sahası koridorlarında yapılabilmesine yönelik hukuki çerçevenin oluşturulduğunu belirtti.

DİJİTAL GÜZERGAH

Bakan Uraloğlu, "Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece insansız hava araçları, belirlenen güzergâhlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek. Karayolu trafiğinden bağımsız yeni bir taşımacılık imkânının önünü açacağız" diye konuştu. Yeni sistemin özellikle lojistik ve sağlık taşımacılığında önemli imkânlar sunacağını belirten Uraloğlu, "Dron otoyollarını şehirlerarası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanabileceğiz. Hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Adalar ve kış aylarında ulaşımın güçleştiği yerleşim yerlerine ikmal sağlanabilecek. Organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve limanlar arasında parça transferi yapılabilecek. Ayrıca enerji iletim hatları, boru hatları, demiryolları ve karayollarının uzun mesafeli denetimlerinde de bu koridorlardan yararlanılabilecek. Bu koridorlar hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak. Yalnızca P2 lisansına sahip pilotlar uçuş gerçekleştirebilecek" dedi.