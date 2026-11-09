KKTC’den Türkiye’ye taziye mesajı

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında can kayıplarına neden olan patlamaya ilişkin taziye mesajı yayımladı. Ertuğruloğlu, "İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonucundaki can kayıpları, Kıbrıs Türk halkını da derinden üzmüştür. Yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.

Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.