MHP lideri Bahçeli’den 10 Kasım paylaşımı!

Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu, İstiklal Mücadelesi'nin lideri, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intihalinin 88. yıl dönümünde hürmet, rahmet ve minnetle andı. Atatürk'ü Anma Günü'nün devlet ve millet adına çok kıymetli olduğunu belirten Bahçeli, bugünü değerli kılan unsurları doğru anlamanın da en az anma günü kadar önemli olduğunu vurguladı. Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolunun, eserine sahip çıkmak ve fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekten geçtiğine işaret eden Bahçeli, bunun zamanın ruhuna uygun politikalara temel oluşturmakla mümkün olacağının altını çizdi.



Bahçeli, şunları ifade etti:



"Türk milleti olarak Atatürk'ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır. Tarihsel tecrübemizle yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik konumumuzu günün şartlarına göre daha anlamlı bir şekilde değerlendirip bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, stratejik bir akılla birleştirerek ivmeye dönüştürebilmektir."



"BÜYÜK DEVLET ADAMI OLDUĞUNU KANITLAMIŞ LİDER"



Atatürk'ün, cephede kazandığı savaşlarda başarılı bir asker ve komutan iken Cumhuriyet'le yaptığı inkılaplarla Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlamış lider olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"'Benim en büyük eserim Cumhuriyettir' diyen Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek de eserinin sonsuzluğuna dikkat çekmiştir. Bu anlamlı ve veciz sözler düşünüldüğünde Atatürk'e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır."



Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitleri saygı ve şükranla anan Bahçeli, "Hepsine Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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