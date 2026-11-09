Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla hizmet veriyoruz

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. Bu kapsamda, İzlanda Eski Başbakanı ve DSÖ Pan-Avrupa İklim ve Sağlık Komisyonu Başkanı Katrín Jakobsdóttir'in moderatörlüğünde Perge Salonu'nda gerçekleştirilen "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri: Ülke Tecrübeleri" paneline Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı.

"KARA, HAVA VE DENİZ AMBULANSLARIMIZLA HİZMET VERİYORUZ"

Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarına değinen Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bugün bu salonu dolduran bizler farklı ülkeleri temsil ediyoruz; coğrafyalarımız ve imkânlarımız farklı, karşı karşıya olduğumuz güçlükler de öyle... Ancak insan hayatının kıymeti her yerde aynıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilk maddesi, 'Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar' der. Bugün Antalya'da bize düşen, bu eşit değerin sağlık hizmetinde de karşılık bulmasını sağlamaktır. Hangi anne yardım isterse istesin, hangi dilde seslenirse seslensin, çocuğuna yetişecek bir sağlık ekibi orada hazır olmalıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Sağlıkta Dönüşüm Programı ile milletimizin sağlık hizmetine erişimini genişlettik. Aile hekimliklerimizi 81 ilde yaygınlaştırdık, şehir hastanelerimizde ileri tanı ve tedavi imkânlarını aynı çatı altında buluşturduk. Bugün 1.527 hastanemiz ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla milletimize hizmet veriyoruz. Kara, deniz ve hava ambulanslarımızla hizmetlerimizi daha da güçlendirdik."

"AŞIRI SICAĞA KARŞI EYLEM PLANI"

İklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine de değinen Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İklim değişikliğine karşı da aynı sorumlulukla hazırlanıyoruz. Bir sıcak hava dalgası bugün bütün bir şehri etkileyebilir; ancak yalnız yaşayan bir yaşlının, açık havada çalışan bir işçinin ve kronik hastalığı olan bir çocuğun ihtiyaç duyduğu destek farklıdır. 'Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı'nı bu anlayışla hazırladık. Meteoroloji, hava kalitesi ve sağlık verilerini birlikte değerlendiriyor, ilçe düzeyinde risk haritaları geliştiriyoruz. Amacımız, sıcaklar bastırmadan önce kimlerin yardıma ihtiyaç duyabileceğini belirlemek ve sağlık ekiplerimizi buna göre planlamaktır. Koruyucu sağlık yaklaşımımızın temelinde aile hekimliği var. Son iki yılda kronik hastalık kontrolleri kapsamında vatandaşlarımıza 44 milyon kez hizmet verdik."

"YERLİ SOLUNUM CİHAZINI 45 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYORUZ"

Sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezlerinin hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapistler ve çocuk gelişimcilerle birlikte kanser taramalarından sigara bırakma desteğine kadar 17 alanda vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Yerli üretim başarısına vurgu yapan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi günlerinde dünyanın dört bir yanında hekimler nefes almakta güçlük çeken hastalar için solunum cihazı arıyordu. Türkiye'deki üreticilerimiz, mühendislerimiz, hekimlerimiz ve bilim insanlarımız bir araya gelerek yerli yoğun bakım solunum cihazımızı ürettiler. Bugün bu cihazlarımızı 45 ülkeye ihraç ediyoruz. Kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz akciğer-kalp makinesi ile yerli mobil dijital röntgen cihazlarımızı hastanelerimizin hizmetine sunduk. Kanser tedavisinde hastanın kendi bağışıklık hücrelerinden yararlanılan çığır açıcı çalışmaları destekliyoruz. Üreten sağlık derken, bilimsel bilginin hastaya ulaştığı bu yolculuğu kastediyoruz."

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade ettiği "Daha adil bir dünya mümkün" sözünü hatırlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlıkta adalet, insanın en çaresiz anında da hakkını korumayı gerektirir. Gazze'de bir çocuğun temiz suya, doğum yapacak bir annenin güvenli bir hastaneye, bir yaralının ilaca ve tedaviye erişmesi için hepimize görev düşüyor. Sağlık çalışanlarının korunması ve hastalarına güvenle ulaşabilmesi de uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur. Önerdiğimiz Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'yle bu dayanışmayı kalıcı kılmak istiyoruz. Ülkelerimizi, sahada hangi uygulamanın işe yaradığını, nerede güçlükle karşılaştıklarını ve ne öğrendiklerini paylaşmaya davet ediyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör