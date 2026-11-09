Son Dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Yönetici zor günde vatandaşın yanında olmalı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı ve önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Yönetici zor günde vatandaşın yanında olmalı. Millet, yöneticilerden emaneti korumasını bekler. Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve makamlar değildir. Bizim nazarımızda devlet, hükümet konağında gördüğü muamele ve samimiyettir.

"KAPINIZA GELEN VATANDAŞIMIZIN SORUNLARINI SONUNA KADAR DİNLEYİN"

Mülki idari amirliği sabah 9, akşam 18 saatleri arasında sığdırılacak bir meslek değildir. Benim gözümde Kaymakamın mesaisi, gecesi ve gündüzü olmaz. Tatili ve hafta sonu hiç olmaz. Kapınıza gelen vatandaşımızın sorunlarını sonuna kadar dinleyin. Devletten başka sığınacak kimsesi olmayanları asla ihmal etmeyin.

Sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

İnsanımızın huzuruna kasteden ister terör örgütleri, ister zehir tacirleri, isterse sokak çeteleri olsun hiçbir yapıya müsamahamız yoktur. Bunların hukuk içinde kökünü kurutmak boynumuzun borcudur. Terörsüz Türkiye projemizin temelinde insanımızın güven içinde yaşaması, kardeşliğimizin güçlenmesi ve ortak geleceğimize duyulan inancın büyümesi vardır. Türkiye'nin 40 yılına ve 2,3 trilyon dolarlık ekonomik kaynağına mal olan bu sorunu gündemden çıkartacağız. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum.