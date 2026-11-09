Son dakika: Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada yeni gelişme! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi

Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca TBMM 28.Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yönelik 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YETKİSİZLİK KARARI

Başsavcılık, Sarıgül hakkındaki soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Verilen kararda, 'seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir' maddesi hatırlatılarak Sarıgül'ün halihazırda milletvekili olduğu gerekçesiyle dosyanın gönderildiği kaydedildi.