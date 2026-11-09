Tarihi terörsüz bölge mutabakatı
Türkiye ile Irak, Sincar'da terör örgütü PKK'nın varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. İki ülke 23 Eylül'de varılan mutabakatla Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etti. Türk tarafı, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti. Taraflar, terör örgütü PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik daha önce mutabık kalınan Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini faaliyete geçirme yönünde karar aldı.