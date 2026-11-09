Yeni Parti’de ön seçim tiyatrosu
Yeni Parti'nin 14-15 Kasım'da gerçekleşecek Birinci Olağan Kurultayı öncesinde, bugün 81 ilde genel başkan ön seçimi için sandıklar kuruldu. Ön seçimin tek adayı olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda kurulan sandıkta oy kullandı. Göstermelik seçim için 81 ilde kurulan 2 bin 502 sandıkta oy kullanıldı. Kesinleşen sonuçlara göre 639 bin 454 üyenin oy kullandığı ön seçimde Özgür Özel, oyların tamamını aldı. Seçime katılım yüzde 81.3 olarak gerçekleşti.