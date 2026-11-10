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  • Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı
İHA İHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon: 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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#ANKARA

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