Antalya’dan dünyaya çağrı: İklim için harekete geç

Antalya'da 20 Kasım'a kadar devam edecek olan tarihi COP31 Zirvesi dün resmen başladı. Mavi Alan'daki Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan COP31 Başkanı Murat Kurum, bir kez daha dünyaya "diyalog, uzlaşı, aksiyon" çağrısı yaptı. Dünyanın savaşlardan ekonomik krizlere kadar birçok başlıkta çok boyutlu sınamalardan geçtiğini vurgulayan Kurum, "Krizlerin birbirini büyüttüğü bir çağda, çözümleri birbirini güçlendirecek şekilde kurmak için buradayız" dedi.

SIFIR ATIK VURGUSU

Ayrışmanın arttığı bir dönemde diyaloğu büyütmek ve imkanları hareket geçirmek için Antalya'da bir araya geldiklerini kaydeden Kurum, "Türkiye tarih boyunca bir köprü olmuştur. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kuzey ile Güney'in, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin beklentilerini ortak zeminde buluşturmak için sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Avustralya ile birlikte; Pasifik'in sesini duymaya, kırılgan ülkelerin derdine çözüm bulmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, iklim değişikliği ile mücadele bugüne kadar alınan kararların ve taahhütlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Artık söz bitti. Gelin, tarihi bir iş birliğini Antalya'da birlikte kuralım ve bir an önce harekete geçelim. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Kararları yatırıma dönüştürelim. Bilgiyi harekete geçirelim. Bir karar bir şehrin altyapısında yaşamalı. Bir çiftçinin toprağında yaşamalı. Bir fabrikanın üretim hattında yaşamalı. Bir ailenin enerji faturasındaki iyileşmede yaşamalı" şeklinde konuştu. Konuşmasında Sıfır Atık Projesi'ne de ayrı bir parantez açan Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi; kaynaklara sahip çıkmayı, israfı azaltmayı, verimliliği artırmayı, günlük hayatın parçası haline getiriyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu dönüşümün en güçlü taşıyıcıları olarak görüyoruz. Gençler bu işin öznesi. Çünkü bugün kazanılan bir alışkanlık, yarının kültürüne dönüşür" ifadelerini kullandı.

COP31'E KATILAN TELEVİZYON, SİNEMA, SAHNE VE SPOR DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ:

TÜRKİYE'NİN ÖNCÜLÜĞÜ GURUR VERİCİ

COP31 zirvesinin açılışına ve ilk gün etkinliklerine katılan ünlü isimler duygularını anlattı:

Sinem Özenç Ünsal: Burada bulunmaktan mutluyum.. Elimizden geleni biz de yapmaya çalışacağız

Cengiz Bozkurt: Bu son derece önemli toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapması gurur verici.

Ozan Akbaba: Türkiye'nin çok önemli bir organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor.

Şükrü Özyıldız: TürkiyE gurur verici bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye en iyisini layığıyla yapacaktır.

Selim Bayraktar: İnsanlara doğanın parçası olduğu hatırlatılmalı.

Taner Ölmez: COP31 somut kararların alındığı bir toplantı.

Atakan Özkaya: Türkiye eyleme geçme konusunda çok daha verimli ve başarılı olur. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız.

Zuhal Topal Saygıner: Dünyanın gözünün bugün Antalya'da. Çok heyecanlıyım.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: İklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın Türkiye'de toplanmasını önemli.

Dilin Döğer: Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, oyuncular, politika dünyasından insanlar Türkiye'de iklim için buluştu.

Esma Yeşim Gül: Türkiye'de böyle bir etkinliğe katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum.

İKLİM KÜTÜPHANESİ

COP31 Zirvesi boyunca tüm resmi heyet katılımcıları kentteki müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebilecek. Side Ören Yeri'ndeki gece müzeciliği uygulaması da devam edecek. 18 Kasım'da Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinlikleri düzenlenecek. 4 ayrı panelde sürdürülebilir turizmin geleceği ve sektördeki dönüşüm değerlendirilecek. COP tarihinde ilk kez bir iklim kütüphanesi de ziyaretçilerle buluşacak. "Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme" anlayışıyla hazırlanan alanda 1.800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim sunulacak.

GAZZE'NİN SESİ ANLAMLI SERGİDE

COP31 İklim Zirvesi, Gazze'deki insani dramı ve çevresel yıkımı gözler önüne seren anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Memur- Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlanan "Dönüş Umudu: El-Avde – Zeytin Ağacı Hikâyesi" adlı deneyim sergisi, Filistin halkının geçmişini, kayıplarını ve yeniden ayağa kalkma mücadelesini ziyaretçilerle buluşturuyor. Ziyaretçiler, interaktif alanda Filistin halkına umut mesajları bırakabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör