Başkan Erdoğan: Milli mücadele sadece Anadolu değil, mazlum milletler için de verildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma töreninde konuştu.

"Aziz milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuzun kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedî âleme irtihal edişinin 88. yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda, İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek Cumhuriyet'e giden yolu açan Gazi Meclisimizin o dönemki tüm üyelerini aynı şekilde hürmetle yâd ediyorum.

Vatan şairimiz Namık Kemal'in şu mısraları, mesele istiklal ve istikbalimiz olduğunda millet olarak şehadete nasıl susadığımızın veciz bir ifadesidir: "Kan ile kılıçtır görünen bayrağımızda,

Can korkusu gezmez ovamızda, dağımızda, Her kûşede bir şîr yatar toprağımızda,

Kavgada şehadetle bütün kâm alırız biz."

Evet, bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im cümlesinin ruhlarını şad, mekânlarını cennet, bizleri de şühedaya inşallah layık eylesin diyorum.

Önceki hafta Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladık. Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl Cumhuriyet'le taçlandırdığını bir kez daha hatırladık.

Şurası muhakkak ki Cumhuriyet'i korumak, onun asli ve kurucu unsuru olan milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür.

Bu kurumlar tarihi bugüne taşır, kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık.

Mazimize ve kültürümüze yönelik başarılı çalışmalar icra eden kurumumuz, aynı zamanda erken dönem cumhuriyet tarihine ilişkin araştırma faaliyetleriyle de temayüz ediyor.

Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi; yüksek kurumun çatısı altında akademik ve ilmi eserler bağlamında dikkat çeken işlere imza atıyor.

Bilim kurulları ve alt komisyonlar ise deyim yerindeyse arı gibi çalışarak ülkemize ve milletimize eşsiz katkılar yapıyor.

'Bir kelimenin kökünü keşfettiğimde Sakarya Muharebesi'ni kazandığım dakikadaki sevinci duydum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in hassasiyeti, kurumumuz tarafından canlı tutuluyor.

Modern yazılım altyapısıyla yayın, ansiklopedi ve sözlük çalışmalarıyla, bilimsel araştırma projeleri ve akademik etkinlikleriyle uluslararası ölçekte tebarüz eden yüksek kurumumuzu bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

Türkçemize, tarihimize ve medeniyetimize özveriyle hizmet eden tüm kurum mensuplarına gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kıymetli misafirler, değerli dostlarım; Merhum Yahya Kemal'in 'bir milletin başına gelebilecek ne kadar felaket varsa hepsiyle haşır neşir olduğumuz yıllar' olarak tarif ettiği Millî Mücadele dönemi, tarihimizin dönüm noktalarından biridir.

Mustafa Kemal, İzmir rıhtımının düşman çizmeleriyle kirlendiği günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya geçmiş ve bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir.

Gazi Paşa, o günleri şöyle özetlemektedir: 'Ben evvela Anadolu'ya geçmek ve orada milletin efkâr ve hissiyatını bir defa daha yoklamak, ülkenin imkânlarını takip etmek istiyordum. Samsun'a ayak bastıktan sonra derhâl milleti ve memleketi yokladım. Gördüm ki memleketin ve milletin temayülatı, istiklal müdafaasında tereddüt edenleri utanç mevkiinde bırakabilecek bir mahiyettedir.'

Bu sözler; istiklal ve istikbalimizin tehdit altında olduğu bir dönemde, kurtuluşun başka devletlerin himayesinde değil, doğrudan doğruya milletin azim ve dirayetinde arandığının en açık göstergesidir.

Bu yönüyle Amasya'da gür sesle beyan edilen millî irade, Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu sathına yayılmıştır. Kahraman Mehmetçik, fedakâr milletimizle omuz omuza vererek Büyük Millet Meclisi'nin komuta ve koordinasyonunda dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir destan yazmıştır.

Zaferle neticelenen Millî Mücadele'nin ardından 29 Ekim'de kurulan cumhuriyetle devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir.

Kurtuluşa giden yol; zillet, zulmet ve esareti reddeden bağımsızlık ruhuyla açılmıştır. Vatanını ve namusunu canı pahasına müdafaa eden bu aziz millet, şartlar ne olursa olsun istiklal ve istikbalinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Üstelik bu mücadele yalnızca Anadolu için değil, mazlum milletlerin kurtuluşu için de verilmiştir.

Nitekim Gazi Paşa da İstiklal Harbi'nin en çetin günlerinde Ankara'yı ziyaret eden Azerbaycan hükümet temsilcisi İbrahim Abilov onuruna verilen yemekte şunları söylemiştir: 'Türkiye'nin verdiği mücadele yalnızca kendi geleceğiyle sınırlı değildir. Bütün mazlum milletlerin, bütün Doğu'nun istiklal davasıdır. Türkiye, bunu nihayete erdirinceye kadar kendisiyle birlikte olan Doğu milletleriyle kol kola yürüyeceğinden emindir.'

"GAZİ'NİN MİRASINI İSTİSMAR EDENLER, ON YILLAR BOYUNCA BU MİLLETE TEPEDEN BAKTILAR"

Kıymetli konuklar, burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Gazi'nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi'nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar.

Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhurla cumhuriyetin arasını açtılar.