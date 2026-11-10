Bakan Gürlek’ten ’10 Kasım’ mesajı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör