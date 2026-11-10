Bakan Gürlek’ten dokunulmazlık resti
Meclis'te soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti'li Turan Taşkın Özer'e dokunulmazlıkların karşılıklı kaldırılması çağrısında bulundu. Gürlek, Komisyon oturumunda İBB sürecinde duruşma ve soruşturma tutanaklarına yansıyan beyanları Meclis'e taşıdı. Etkin pişman Adem Soytekin'in ifadelerini aktaran Gürlek, 6 Mart 2025'te Florya'daki başkanlık konutunda Ekrem İmamoğlu yönetiminde bir toplantı yapıldığını belirtti. Soytekin'in beyanına göre, İmamoğlu'nun operasyon yapılacağı uyarısında bulunup tedbir alınmasını istemesi üzerine paraların aynı akşam Turan Taşkın Özer'in evine götürüldüğü iddia edildi. Gürlek Özer'e seslenerek "Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer, bunu sen de biliyorsun" diye seslendi. Gürlek, Özer'e doğrudan çağrıda bulunarak "Hakkında fezleke Meclis'e geldi. Gel seni fezlekeni de kaldıralım, beni de kaldıralım; var mısın?" restini çekti.
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