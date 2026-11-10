Bakan Kurum’dan COP31’de deprem konutları vurgusu!

Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin "Dirençli Şehirler" başlığı altında deprem bölgesinde inşa edilen afet konutlarına dikkat çekti.

"SIFIR ATIK UYUMLU VE ENERJİ VERİMLİ BİNALAR İNŞA EDİYORUZ"

Afet konutlarında kullanılan enerji yoğunluğunun yüzde 40 azaldığını gördüklerini belirten Kurum, "Yani Sıfır Atık uyumlu, enerji verimli binaların inşası ile birlikte somut bir ilerleme, elle tutulur bir proje sunduk" dedi. Fosil yakıt kullanımına ilişkin soruları da yanıtlayan Kurum, Türkiye'nin elektrifikasyon yatırımlarıyla fosil yakıtlardan hızla uzaklaştığını vurguladı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki konumuna dikkat çeken Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Bugün yenilenebilir enerjide Türkiye, Avrupa içerisinde lider pozisyondadır. Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji yatırımlarını yapan ülkelerden bir tanesidir ki Avrupa'da 6'ncı, dünyada 11'inci pozisyondayız. 2040 yılına kadar enerji bağımsızlığımızı ilan edecek yatırımlarımızı hayata geçireceğimizi açıkladık ve bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

ABD'NİN ÇEKİLME KARARINA DEĞERLENDİRME

ABD hükümetinin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden (UNFCCC) çekilmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, şunları kaydetti: "Amerika'nın bütün sektörü burada; özel sektörü burada, sivil toplum örgütleri burada. COP tarihinin en yüksek katılımlı toplantılarından biri gerçekleşiyor. 102 lider ve 330 bakanımızı burada misafir edeceğiz, kararlar alacağız. Dolayısıyla ülkeler bu süreci bu geniş perspektifle değerlendirecektir diye düşünüyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör