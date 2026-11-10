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Bakan Şimşek, COP31 kapsamında Alkhalifa ile görüştü: Yeşil ve Dijital dönüşüm merkezde!

Bakan Şimşek, COP31 kapsamında Alkhalifa ile görüştü: Yeşil ve Dijital dönüşüm merkezde!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund) Genel Direktörü ve İcra Kurulu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ile bir araya geldi. Bakan Şimşek görüşmede, Alkhalifa, Türkiye ile üç yıllık bir "Ülke İşbirliği Stratejisi" imzalanmasını teklif ederken, Bakan Şimşek, ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağında yeşil ve dijital dönüşümün merkezde yer aldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 17:42 Son Güncelleme: 10 Kasım 2026 17:52

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, verimli geçen görüşmede Alkhalifa, Türkiye ile üç yıllık bir "Ülke İşbirliği Stratejisi" imzalanmasını teklif etti. Alkhalifa, Türkiye'deki özel sektör projelerinin ölçeğini artırmak amacıyla bir çerçeve anlaşması yapılmasını önerdi. Söz konusu Ülke İşbirliği Stratejisi, bugüne kadar proje bazında yürütülen işbirliğini ilk kez çok yıllı ve öncelikleri belirlenmiş bir çerçeveye taşırken, özel sektör çerçeve anlaşması Fon'un Türk şirketlerine yönelik doğrudan finansmanını daha büyük ölçekte ve daha hızlı kullandırmasının önünü açacak. Her iki anlaşmanın imzalanması için Bakan Şimşek, 22 Haziran'da Viyana'daki OPEC Fonu merkezine davet edildi.

ÖNCELİKLİ ALANLAR YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE BAĞLANTISALLIK Bakan Şimşek görüşmede, OPEC Fonu ile işbirliğinin sağlıktan tarıma, özel sektörden yeşil dönüşüme uzanan geniş bir alana yayıldığını belirtti.

Şimşek, Fon'un deprem bölgesinde hastanelerin yeniden inşasına ve tarım işletmelerine sağladığı desteğin bölgedeki toparlanmaya önemli katkı verdiğini, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası (TKYB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) üzerinden sunulan kaynakların ise özel sektör yatırımlarını ve yeşil dönüşümü desteklediğini ifade etti. Görüşmede, işbirliğinin yoğunlaşmasını arzu ettikleri alanları da paylaşan Şimşek, ekonomi programının yapısal dönüşüm ayağında yeşil ve dijital dönüşümün merkezde yer aldığını belirtti. OPEC Fonu kaynaklarının bu alanlardaki özel sektör yatırımlarına yönlendirilmesinin önemine işaret eden Şimşek, ayrıca bağlantısallığı güçlendirecek altyapı yatırımlarına, özellikle sanayi bölgelerinin limanlara bağlantısını güçlendirecek ulaştırma ve lojistik projelerine vurgu yaptı.