Bakan Uraloğlu’ndan COP31’de kritik görüşmeler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüşmelere ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

COP31 kapsamında, sürdürülebilir ulaşım ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında uluslararası işbirliğini güçlendirmeye yönelik temasları sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Sayın Tatiana Molcean ile bir araya geldik. Ulaştırma altyapımızı iklim hedefleriyle uyumlu hale getiren, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen ve uluslararası işbirliklerini geliştiren çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, görüşmelerde, Cibuti Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Muhamed Ahmed Awaleh, Ekonomi ve Finans Bakanı Ilyas Moussa Dawaleh, Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Djama Muhamed Hassan ve Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi ile bir araya geldiklerini aktararak, Türkiye ile Cibuti arasındaki ulaştırma ve lojistik işbirliğini, bölgesel ticaret koridorlarının geliştirilmesini ve karşılıklı yatırım imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru Genel Sekreteri Jasurbek Choriev ile de görüştüğünü dile getiren Uraloğlu, "Avrupa ile Asya arasında ticaret ve ulaştırma bağlantılarını geliştirmeyi amaçlayan TRACECA çerçevesinde, Orta Koridor'un potansiyelini ve bölgesel ulaştırma işbirliğini güçlendirecek adımları ele aldık. Türkiye'nin uluslararası lojistik ağlardaki konumunu güçlendirmek ve ülkeler arasındaki ticaret bağlantılarını geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Arsenio Dominguez'le görüşmesine ilişkin de, uluslararası deniz taşımacılığında güvenliğin artırılması ve gemilerden kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu Başkanı Abdulhamid Alkhalifa ile de görüşen Uraloğlu, ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, sürdürülebilir yatırımlar ve uluslararası finansman imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu güçlendiren ulaştırma projelerinde uluslararası finansman ve işbirliği olanaklarını önemsediklerini bildirdi.

Uraloğlu, Uluslararası Ulaştırma Forumu Genel Sekreteri Young Tae Kim'le görüşmesine dair de şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ulaştırma politikalarında dijitalleşmenin rolünü, sürdürülebilir hareketlilik çözümlerini ve ülkeler arasında ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesini değerlendirdik. Ulaştırma sistemimizi geleceğin ihtiyaçlarına hazırlarken uluslararası tecrübelerden ve iyi uygulamalardan yararlanmayı önemsiyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör