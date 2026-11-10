Başkan Erdoğan COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya'ya geldi.
Başkan Erdoğan ve eşi Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin ve eşi Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin karşıladı.
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