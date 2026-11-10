Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti

Kabulde Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti.

Başkan Erdoğan, Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.