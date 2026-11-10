Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya’da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti. Başkan Erdoğan görüşmede, Etiyopya’nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini de belirtti.
Kabulde Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti.
Başkan Erdoğan, Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirtti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, #COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Kabulde Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Etiyopya'nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmesi için adımlar atmayı sürdüreceğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanımız Etiyopya'nın bölgesinde huzur ve istikrar için Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ardından COP32'ye ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle Etiyopya Başbakanı'nı tebrik etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 10, 2026