Başkan Erdoğan ’rahatsız olanlar var’ dedi ve ekledi: Azerbaycan’la kardeşliğimize kimse gölge düşüremez

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'dan dönüş yolunda değerlendirmelerde bulundu: Türkiye ve Azerbaycan birbirine kopmaz bağlarla bağlı iki kardeş ülkedir. Fitne odaklarına rağmen iş birliğimizi birçok stratejik alanda mega projelerle taçlandırdık. Atacağımız yeni adımlarla dayanışmamızı daha da tahkim edeceğiz. Bütün bu hususları İlham kardeşimle yaptığım görüşmede değerlendirdik. Türkiye ve Azerbaycan olarak bizler sevinçte de kederde de tek yürek, tek bilek olan, her türlü zorluğa birlikte göğüs geren iki kardeş devletiz. Aramızdaki muhabbete, dayanışmaya ve kardeşliğe Allah'ın izniyle kimse gölge düşüremez. İlham kardeşimle samimi bir şekilde kucaklaştık, hasret giderdik. Türkiye ile Azerbaycan arasında ayrılık arayanlar beyhude bir çabanın içerisinde. Tam bir dayanışma, kader ortaklığı ve kardeşlik hukukumuz var. Bölgemizde ve dünyada Türk'ün güçlü sesini diğer kardeşlerimizle birlikte yükseltecek ve müreffeh geleceği birlikte inşa edeceğiz. Aramıza mesafe koymaya çalışanlar milletlerimizin muhabbetini, tarihi bağlarını ve sarsılmaz iradesini hesaba katmıyor. Biz omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu birlikteliğin her şeyden önce birilerini rahatsız ettiği biliniyor. Biz farklı devletleriz. Bütün bunlarla beraber farklı kurumsal yapılara sahibiz. Ama aynı zamanda, kardeşlik harcıyla birbirimize sıkı sıkıya bağlıyız. Bu harç bizleri ayakta tutan, güçlü kılan en önemli unsur. Bu kardeşlik ortak tarihimizin, ortak kültürümüzün ve gelecek nesillere bırakacağımız büyük mirasın en sağlam teminatlarından biri. Bunu yıpratmadan bizi yıkamayacaklarını anlayanlar, birliğimizi ve beraberliğimizi zedelemeye çalışabilir. Bu tür oyunlara karşı dikkatli olmalı, uyanık davranmalıyız.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN DÖNÜŞ YOK



Biz hem Cumhur İttifakı hem de devlet olarak Terörsüz Türkiye sürecine sadece elimizi değil, aynı zamanda vücudumuzu koyduk. Bundan geriye dönüş olmayacak. Saha boş değil, yakından takip edilmektedir. Mağaralar belli bir plan dahilinde boşaltılıyor. Bu aynen devam edecek. Latincede "Yavaşça acele et." anlamına gelen "Festina lente" diye bir söz vardır. Biz de dikkatli ama seri hareket ediyor, Allah korusun bir yol kazasına mahal vermek istemiyoruz.



BİZ 'MIŞ' GİBİ YAPMAYIZ, ÇÖZÜM ORTAYA KOYARIZ



COP31 Türkiye'nin vizyonunun geniş kitlelerce daha iyi anlaşılacağı bir zemin olacaktır. Biz hiçbir konuya "mış gibi" yaklaşmıyoruz. Biz bir soruna eğildiysek onun somut, sürdürülebilir çözümlerini üretir ve yol haritamızı ortaya koyarız. Antalya'da insanlığın ortak geleceğini güvence altına alacak en somut adımları konuşacağız.



İRAN'A SALDIRI İÇİN ÇEKİNCEMİZİ TRUMP'A İLETTİM



İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatılmasını ve bölgemizin daha fazla istikrarsızlığa sürüklenmesini istemiyoruz. Sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünün mümkün olduğunu dile getiriyoruz. Maalesef yeniden olumsuz yönde bir hareketlenmeden söz edebiliriz. Bunu engelleyebilmek için elimizden geleni yapmaktayız. Sn. Başkan Trump'la bu konuları görüştüm ve çekincelerimizi anlattım. Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu ilettik. Umarız sağduyu hakim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz.



DÜNYAYI KKTC'Yİ TANIMAYA DAVET EDİYORUM



Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız. Bunu bütün dünya böyle bilmeli ve ezberlemelidir. Dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum.



İSTANBUL MÜZAKERE MERKEZİ OLSUN



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tüm taraflala temas halindeyiz. Türkiye olarak gerektiğinde yeniden İstanbul'u müzakerelerin merkezi yapmaya, insan odaklı diplomasiyi tüm enstrümanlarıyla kullanmaya hazırız. Biz umutluyuz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör