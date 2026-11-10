Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

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