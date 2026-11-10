Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Zirvesi'nin düzenlendiği Antalya'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud’u kabul etti
AA AA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #ANTALYA #SUUDİ ARABİSTAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý