Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al Saud'u kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Zirvesi'nin düzenlendiği Antalya'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman Al Saud'u kabul etti. https://t.co/PtAtRCOaTx— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) November 10, 2026
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