Bilal Erdoğan kütüphane açtı

Bilal Erdoğan kütüphane açtı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen açılış törenine Siirt Valisi, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#SİİRT #BİLAL ERDOĞAN #AK PARTİ

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