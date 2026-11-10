Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Mali Başbakanı Maiga ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ülkemizde bulunan Mali Başbakanı Sayın Abdulaye Maiga ile Antalya'da bir araya geldik. Sayın Maiga ile iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde ayrıca, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma, madencilik, enerji, altyapı ve eğitim alanlarındaki iş birliği imkânlarının yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."