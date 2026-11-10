Demir-çelik fabrikasında facia: 17 ölü 12 yaralı

Feci olay, dün öğle saatlerinde İzmir'in Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde meydana geldi. İddiaya göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu patlama yaşandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Patlama sonrasında büyük hasar gören ve yangın çıkan fabrikada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında çalışan 17 işçi hayatını kaybetti, 1'i ağır 12 işçi ise yaralandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Saat 11.46 sıralarında HABAŞ Demir Çelik Fabrikamızda bir kazan değişimi çalışması yapılırken tavan vincin düşmesi sonucu malzemeler ark ocağına düşüyor ve çelikhanede patlama meydana geliyor. O an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğalgaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor. Maalesef 9 kişi hastanede olmak üzere 8 kişi de o düşen malzemelerin çarpması ve altında kalması sonucunda toplam 17 işçi kardeşimiz vefat etti. 1'i ağır 12 işçi yaralandı" dedi. Görgü tanıkları olay sırasında yaşananları anlattı. Fabrika yakınlarında olduğunu belirten Deniz Ülker, "Sanki yer altımızdan kaydı, deprem zannettim" dedi.

ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan bilgi aldı. Erdoğan kabine toplantısından sonra yaptığı konuşmada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Bakan Bayraktar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olay yerinde incelemelerde bulunmak üzere patlamanın yaşandığı bölgeye hareket etti.

ÖLEN İŞÇİLERİN AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alan işçi yakınları fabrikaya koştu. Bazı işçi yakınları sinir krizi geçirdi. Fabrikada arama-kurtarma çalışmaları devam ederken yaralıların aileleri ise Aliağa Devlet Hastanesi bahçesinde umutlu bekleyişini sürdürüyor.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu bulunduğu belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör