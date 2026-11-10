Diyarbakır'daki iki belediyede işçi kıyımı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde işten çıkarılmalara tepki gösteren sendikaların eylemi aylardır sürerken, bir işçi kıyımı daha yaşandı. DEM Partili Bağlar Belediyesi'nde 60 işçinin iş akdi feshedildi. Kayapınar Belediyesi de 10 kişiyi işten çıkardı. Aralarında uzun yıllardır belediyede görev yapan çalışanların da bulunduğu işçiler, işten çıkarıldıklarını cuma günü mesai bitiminin ardından öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. İşçi sendikaları işten çıkarmalara tepki göstererek, kıyımın yerel seçimlerden bu yana devam ettiğine dikkat çektiler. Diyarbakır'da, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Büyükşehir, Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir belediyelerinde şu ana kadar işten atılan işçi sayısı 2 bin 70'e yükseldi.
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