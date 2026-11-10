Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Rahman ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı’nın eşi Rahman ile görüştü
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Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sanal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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