Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı’nın eşi Rahman ile görüştü

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sanal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör