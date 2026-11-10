Emine Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü ile görüştü!

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Zirvenin iklim krizine yönelik çözüm arayışlarında taşıdığı önemi ve bu mücadelede ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin gerekliliğini ele aldık" ifadelerini kullandı.

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