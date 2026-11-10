Emine Erdoğan COP31’de Küresel Sıfır Atık İttifakı’nı dünyaya tanıtacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'ın, COP31 kapsamında Antalya'da çeşitli programlara katılması bekleniyor. Başkan Erdoğan ile COP31'e katılan devlet ve hükümet başkanlarının karşılamasında yer alacak Emine Erdoğan, daha sonra COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı'na katılacak. Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına da ev sahipliği yapacak.

KÜRESEL SIFIR ATIK İTTİFAKI, KAMUOYUNA TANITILACAK

Toplantıda, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'de Türkiye'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulması planlanan Küresel Sıfır Atık İttifakı, uluslararası kamuoyuna tanıtılacak. Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda lider eşleri, ülkelerindeki Sıfır Atık uygulamalarını, çevre alanındaki önceliklerini ve uluslararası iş birliğine ilişkin görüşlerini paylaşacak. Küresel Sıfır Atık İttifakı, her yıl düzenlenen Sıfır Atık Forumu ve COP31 Eylem Gündemi kapsamında geliştirilen İstanbul Platformu ile bağlantılı faaliyet gösterecek. Sıfır Atık Forumu'nda belirlenen ortak öncelikler, İstanbul Platformu aracılığıyla somut projelere dönüştürülecek. İttifak ise lider eşlerinin desteğiyle bu çalışmaların uluslararası görünürlüğünü artırarak ülkelerin projelere katılımını teşvik edecek.

LİDER EŞLERİNİN DESTEĞİYLE SIFIR ATIK YAYGINLAŞTIRILACAK

İttifak aracılığıyla ülkeler, BM kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında gönüllülük esasına dayalı iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Sıfır Atık ve döngüsellik, plastikler ve ambalaj, Sıfır Atık bölgeleri, gıda ve organik atık ile eğitim ve gençlik olmak üzere 5 öncelikli alanda faaliyet göstermesi öngörülen ittifakın, lider eşlerinin desteğiyle Sıfır Atık uygulamalarının dünya genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sunması amaçlanıyor. Emine Erdoğan, lider eşleriyle gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısının ardından Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ve BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan' başlıklı programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi akşam yemeğine de iştirak edecek Emine Erdoğan, COP31 kapsamında uluslararası temaslarını sürdürecek.