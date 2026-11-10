Emine Erdoğan: "Sayın Guterres’e çalışmaları için teşekkür ediyoruz"

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "COP31 İklim Zirvesi vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'i ülkemizde ağırlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın somut adımlarla güçlenmesini önemsiyoruz. Sayın Guterres'e daha adil ve yaşanabilir bir dünya için yürüttüğü değerli çalışmalar ve kıymetli destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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