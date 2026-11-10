İlham Aliyev COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, COP31'e katılmak üzere Antalya'ya geldi.

İlham Aliyev COP31’e katılmak üzere Antalya’ya geldi
DHA DHA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla 8 Kasım günü Karabağ'ı ziyaret etmiş, iki ülkenin cumhurbaşkanı dostluk mesajı vermişti. Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu ziyaretten 2 gün sonra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte gelen İlham Aliyev'i Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı, yarın Liderler Zirvesi'ne katılacak.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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