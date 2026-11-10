Kardeşlik Karabağ’da yeşeriyor! Yılda 2 milyon fidan üretilecek: İşte Başkan Erdoğan’ın açıkladığı proje

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve iş birliği, Karabağ'da kurulan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi ile kalıcı bir yatırıma dönüştü. Cebrayıl'da 11,4 hektarlık alanda kurulan tesis, yılda 2 milyon fidan üretecek. Merkezde ise her yıl 400 kişiye teorik ve uygulamalı ormancılık eğitimi verilecek.





TÜRK DÜNYASINA YEŞİL ÜS



Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü iş birliği, Karabağ'ın yeniden yeşillendirilmesi için hayata geçirilen önemli bir projeyle yeni bir boyut kazandı. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Cebrayıl ilçesinde kurulan Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı katkılarıyla hayata geçirilen proje, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını ormancılık alanında kalıcı bir altyapıya dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2022'de temelini attığı tesis 12 Ekim 2026'da tamamlanarak toplam 11,4 hektarlık alanda kuruldu. Eğitim merkezi, idari binalar, laboratuvar, seralar, üretim alanları ve destek birimlerinden oluşan yerleşke, Karabağ'ın yeniden ağaçlandırılması için hem üretim hem de eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Tamamlanan tesisin işletmeye alınması kapsamında teknik sistemlerin testleri gerçekleştirildi, Azerbaycanlı teknik personele kullanım ve işletme eğitimleri verildi. Projenin uzun vadede yalnızca Karabağ'ın ağaçlandırılmasına değil Azerbaycan ve Türk dünyasındaki ülkelerin ormancılık alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımına da katkı sağlaması hedefleniyor. Tohum üretimi, fidanlık yönetimi, ağaçlandırma, orman rehabilitasyonu, orman koruma ve yangınla mücadele gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.





YILDA 2 MİLYON FİDAN



Tesisin 12 bin 200 metrekarelik bölümünü eğitim merkezi binası, fidanlık idari binası, laboratuvar, seralar, atölye ve diğer yapılar oluşturuyor. 47 bin 300 metrekarelik fidan üretim alanına sahip tesiste yıllık 2 milyon fidan üretim kapasitesi bulunuyor. Modern üretim tekniklerinin kullanılacağı fidanlıkta tam otomasyonlu ve iklimlendirmeli seralar da yer alıyor. 1.500 metrekarelik sera alanında fidanların kontrollü koşullarda yetiştirilmesi sağlanacak. Fidan üretiminin sürdürülebilirliği için sulama suyu sondajları, su depoları, terfi istasyonları ve sulama altyapısı da oluşturuldu. Tesiste ayrıca 400 kilovat kapasiteli güneş enerjisi sistemi kuruldu. Bu sistemin yerleşkenin elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılaması hedefleniyor. Fidanların sunum ve dağıtımına yönelik 700 metrekarelik satış ve sergi alanı ile üretim ve sevkiyat işlemlerini destekleyen atölye de bulunuyor.



AYNI ZAMANDA OKUL GİBİ



Proje kapsamında tamamlanan eğitim merkezi de ormancılık alanında teorik ve uygulamalı eğitimlerin üssü olacak. Üç katlı ve 2 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yılda 400 kişiye konaklamalı eğitim verilebilecek. Merkezde ormancılık, fidan yetiştiriciliği, tohum üretimi, ağaçlandırma ve modern üretim teknikleri alanlarında eğitimler düzenlenecek. Konferans salonu, eğitim sınıfları, yemekhane ve misafirhane gibi birimler de eğitim faaliyetlerini destekleyecek. Tesiste bulunan 300 metrekarelik laboratuvarda ise fidan ve tohum analizlerine yönelik teknik çalışmalar yürütülecek. Tohum stok merkezi ve soğuk hava deposu da üretim girdilerinin uygun koşullarda muhafazasına imkân sağlayacak. Böylece proje yalnızca fidan üretimiyle sınırlı kalmayarak teknik bilgi ve deneyimin paylaşılmasına da katkı sunacak.





DOSTLUK ORMANI'NA 150 BİN FİDAN

Projenin bir diğer önemli ayağını ise Dostluk Ormanı oluşturuyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında eğitim merkezi ve fidanlık çevresindeki 65 hektarlık alan için ağaçlandırma projesi hazırlandı. Bölgenin toprak yapısı, iklim özellikleri ve doğal ekolojisi dikkate alınarak yapılan çalışmalarda sahaya uygun ağaç türleri belirlendi. Proje kapsamında Türkiye'den gönderilen 18 farklı türde 57 bin fidanın dikimi, 2022 sonbaharı ve 2023 ilkbaharında Azerbaycan tarafından tamamlandı. Ahlat, akasya, akçaağaç, alıç, dişbudak, Eldar çamı, karaçam, kızılçam, dut, badem ve sarıçam gibi farklı türler toprakla buluşturuldu. Ayrıca 2026 yılında Türkiye tarafından gönderilen yaklaşık 150 bin fidanın 100 bini yeni kurulan fidanlığa nakledilerek bakım ve sulama işlemlerine alındı.