Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan ATACH vurgusu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, COP31 kapsamında Dünya Sağlık Örgütünün İklim Değişikliği Özel Girişimi (ATACH) Günü dolayısıyla düzenlenen yüksek düzeyli açılış programında katılımcılara hitap etti. Türkiye'nin bu ittifakın eş yürütücülüğünü üstlenmekten gurur duyduğunu ifade eden Memişoğlu, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ortak mücadelenin önemine dikkat çekti.

"SAĞLIĞI İLK KEZ MÜSTAKİL BİR BAŞLIK OLARAK ELE ALDIK"

COP31 kapsamında 9 Kasım'da gerçekleştirilen Sağlık Günü ile COP tarihinde önemli bir adım attıklarının altını çizen Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Sağlığı ilk kez müstakil bir eylem gündemi başlığı altında ele alarak iklim müzakerelerindeki konumunu güçlendirdik. Dört tematik panel ve Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'nda; dinamik sağlık sistemleri, iklim ve sağlık finansmanı, dijital çözümler, hakkaniyetli erişim ve krizlere hazırlık konularını kapsamlı biçimde değerlendirdik. Ortak yaklaşıma göre sağlık, iklim politikalarının sonuçlarından etkilenen bir alan olmanın ötesinde iklim eyleminin merkezinde yer almalıdır."

ANTALYA DAYANIKLI SAĞLIK SİSTEMLERİ GİRİŞİMİ (AIR)

Türkiye'nin yaklaşımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve "Üreten Sağlık" anlayışıyla örtüştüğünü kaydeden Memişoğlu, COP31 Başkanlığının en somut katkılarından biri olan Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'ni (AIR) vurguladı. AIR'ın yalnızca bir deklarasyon olmadığını, ülkelerin önceliklerine göre yararlanabileceği uygulama odaklı bir uluslararası dayanışma mekanizması olduğunu belirten Memişoğlu, şu hedeflediklerini aktardı: "Ülkelerin iklim değişikliğine karşı sağlık sistemlerinin dayanıklılığını artıracak uygulama çerçevelerinin geliştirilmesini, başarılı deneyimlerin paylaşılmasını ve teknik kapasitenin artırılmasını hedefliyoruz. Türkiye olarak AIR'ın uluslararası ortakların katkısıyla gelişmesini ve COP31 sonrasında da devam eden kalıcı bir mekanizmaya dönüşmesini arzu ediyoruz."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör