Sarıgül davasında 3 tutuklama talebi

Sarıgül davasında 3 tutuklama talebi
Deniz YUSUFOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Leyla Anıl Gök, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Seval ve Finans Müdürü Melih Karagöz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Erzincan vekili Mustafa Sarıgül hakkındaki soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek Sarıgül'ün dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül'e yönelik 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından yürütülen soruşturmada verilen kararda, kovuşturma yapma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir' maddesi hatırlatıldı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MUSTAFA SARIGÜL

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