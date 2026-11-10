’Terörsüz Türkiye sürecinde büyük mesafe aldık’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde büyük mesafeler alındığını açıkladı. Ankara'da bir otelde düzenlenen Orta Doğu'da Yeni Bir Bölgesel Toplum Sözleşmesi Arayışı Programı'na katılan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Bölgenin silahlı çatışmalardan arındırılması konusunda Türkiye olarak hiç mütevazı davranmamıza gerek yok. Adına 'Türkiye Modeli' diyebileceğimiz süreci başlattık. Terör ekonomisi olarak adlandırılan ekonomik kayıplar yerine barış ekonomisi tesis edilecek. Bölgede yeni refah oluşacak. Esas yapmaya çalıştığımız şey bölgede derlenip toparlanmayı sağlamak. Büyük mesafeler aldık. Ne yaparlarsa yapsınlar başaracağız" dedi.

HIZLI VE PRATİK YOL ALDIK

Terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye'nin hızlı ve pratik yol aldığını söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye'deki süreç başka ülkelerle kıyaslandığında çok daha sağlıklı, hızlı bir şekilde gelişti. Başka örneklerde 8-9 yılda gelinen noktaya Türkiye 2 yılda ulaştı. Geldiğimiz noktada en önemli meselelerimizden birisi de Türk'ün ve Kürt'ün istikbalinin bir olduğunun artık kitleler tarafından anlaşılmaya başlanması. Tarih boyunca aynı coğrafyada yan yana akraba olarak yaşamış olan halklar, bundan sonraki geleceklerinin de istikballerinin de birbirinden ayrılması mümkün değil" ifadesini kullandı.

KOMŞULARLA İLİŞKİLER

Numan Kurtulmuş, bölgede Türkiye'nin komşularıyla birlikte teröre karşı atılan adamlara da değinerek şunları kaydetti: "Irak'taki bir terör örgütünün doğrudan Türkiye'ye etkilerinin neler olduğunu geçmişte büyük ve acı tecrübelerle yaşamış, öğrenmiş olduk. Devlet dışındaki kamu otoritesinin meşru silahlarının dışında hiçbir milis gücün elinde silah olmamasının bölge halklarının tamamının hayrına olduğunu ve bölgedeki bütün ülkelerin terörden uzaklaşmasının Türkiye'ye de diğer ülkelere de büyük katkı sağlayacağını biliyoruz."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör