TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene iftira davası

TSK’dan ihraç edilen 5 teğmene iftira davası
Nazrin MALİKOVA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. TSK'dan ihraç edilen teğmenler için "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelilerin sundukları dilekçede, kurul toplantısında başlangıçta lehlerine oy kullanıldığını ve üyelere baskı yapılarak oyların değiştirildiğini iddia ettikleri belirtildi. İddianın dayanağı olarak ise basın haberleri ve köşe yazıları gösterildi. Yargıtay suç duyurusunu işleme koymadı. Kurul üyeleri 5 teğmen hakkında şikayetçi oldu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#YARGITAY #TSK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý