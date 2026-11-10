TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene iftira davası
TSK'dan ihraç edilen teğmenler için "iftira" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede şüphelilerin sundukları dilekçede, kurul toplantısında başlangıçta lehlerine oy kullanıldığını ve üyelere baskı yapılarak oyların değiştirildiğini iddia ettikleri belirtildi. İddianın dayanağı olarak ise basın haberleri ve köşe yazıları gösterildi. Yargıtay suç duyurusunu işleme koymadı. Kurul üyeleri 5 teğmen hakkında şikayetçi oldu.
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