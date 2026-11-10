Vatandaşın yanında olmak köklü devlet geleneğimiz

Başkan Erdoğan, Külliyesi'nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu: 42 aylık zorlu yetiştirme sürecini başarıyla tamamlayan 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayını tebrik ederim.Milletin evi olan Külliye'de genç idarecilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyet duyuyorum. Yeni görev yerlerine uğurlanacak kaymakamların heyecanını yürekten paylaşıyorum.

Bizler 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun'dan Anadolu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Millî Mücadele'den Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir. Asırlara sari bu tarih boyunca kurumlarımız değişmiş, yönetim usullerimiz gelişmiş, tüm bunlar çağın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmiştir. Fakat bütün bu değişimin içinde milletimizin idareciden beklediği temel vasıflar büyük oranda aynı kalmaya devam etmiştir. Yöneticinin güven vermesi, haksızlığa müsaade etmemesi, adaleti sağlaması, emaneti koruması, zor günde vatandaşın yanında olması bunların en başında gelmektedir.

Devlet geleneğinin asıl kıymeti ahlaki sürekliliği bugünün hizmet anlayışında yaşatabilmektir. Bilge Kağan'ın çağları aşan şu cümlesini önce kendime, sonra da sizlerle birlikte tüm mülki idare amirlerimize burada hatırlatıyorum; Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım." Yaklaşık 1300 sene önce söylenmiş bu sözde yöneticinin milletine karşı duyduğu mesuliyet bilinci vardır. Yine burada milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz; vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir.

Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara'daki binalar ve unvanlar değildir. İnsanımızın nazarında devlet; hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir. Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden samimiyettir. Kaymakamın gecesi gündüzü, tatili olmaz,

Mülki idare amirliği; sabah 9, akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkanı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir. Madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz; o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Hükümet konaklarına sıkışıp kalmak yerine köyleri gezin, kahvehaneleri dolaşın; sokakla, çarşıyla, pazarla bağınızı hiçbir zaman koparmayın. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör