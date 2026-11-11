Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Kadın dostu çalışma şartlarını özel sektörün kurum kültürüne yerleştirmeyi hedefliyoruz!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ve Sayıştay raporlarını görüşmek üzere toplandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ele alındı. Komisyonda sunum yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü sosyal devlet ağını yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, 2027 yılı bütçe tekliflerini hizmet ağının sürekliliğini sağlamak, kapasitesini geliştirmek ve gelecek dönemin önceliklerini hayata geçirmek için hazırladıklarını ifade etti. Bakan Göktaş, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair attıkları her adımın yalnızca bugünün değil, yarının Türkiye'sini de şekillendirdiğini belirterek, "Aile ve nüfus meselesini stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Odağına aileyi alması bağlamında bir ilk olan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'yla yenilikçi aile politikaları hayata geçirdik. Kurumlar arası iş birliğini güçlendirdik. 81 ilimizin dinamiklerine göre şekillenen il eylem planlarını uygulamaya koyduk. Aile Enstitümüz ve Nüfus Politikaları Kurulu ile politikalarımızı veriye dayalı, uzun vadeli ve bütüncül bir yaklaşımla şekillendiriyoruz. Hızla değişen dünyada ailelerin ihtiyaçları da, karşılaştıkları güçlükler de değişiyor. Sosyal risk haritalarımızla bu farklılıkları dikkate alıyor, erken müdahaleyi esas alan bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Aileyi desteklemeye yönelik politikaları sürdürdüklerini belirten Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın önemli bir dönüm noktası olduğunu, 2026-2035 Aile ve Nüfus Yılı kapsamında bu politikaların kalıcı hale getirileceğini ifade etti.

"KASIM AYI İTİBARIYLA 249 BİN 686 GENCİMİZE 24 MİLYAR 83 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında genç çiftlere yönelik destekleri artırdıklarını belirten Göktaş, "Bu yıl gelir şartını esneterek, 18-25 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 200 bin liraya çıkardık. Bu sene bu yaş grubunda evlenen gençlerin yüzde 26'sı desteğimizden yararlandı. Genç çiftlerimize 2,1 milyar lirayı aşan hibe desteği sunarken, 25 bin 561 yavrumuzun doğum müjdesiyle mutluluklarını paylaştık. Kasım ayı itibarıyla 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira destek sağlayacağız. Maddi desteklerimizin yanı sıra gençlerimize evlilik yolunda rehberlik ediyor, İŞKUR ve sosyal konut projelerinde öncelik sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile yapısını güçlendirmek için 144 ihtisaslaşmış birimde danışmanlık hizmeti sunduklarını belirten Göktaş, evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı ve çevrimiçi psikolojik destek hizmetleriyle 10,8 milyon vatandaşa ulaştıklarını, 81 ilde İl Eylem Planlarını hayata geçirdiklerini ve mobil uygulama aracılığıyla 2 milyondan fazla anne babaya rehberlik ettiklerini kaydetti.

"BU YIL SONUNA KADAR 16, 2027 YILINDA İSE 9 ÇOCUK EVLERİ SİTESİNİ DAHA HİZMETE SUNACAĞIZ"

Çocuklara yönelik bakım, eğitim ve istihdam hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Göktaş, "Ev tipi bakım modeline dönüştürdüğümüz bin 381 kuruluşumuzda 15 bin 174 çocuğumuza bakım ve koruma sağlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar 16, 2027 yılında ise 9 çocuk evleri sitesini daha hizmete sunacağız. Bakım, eğitim, istihdam başta olmak üzere her alanda çocukların yanında oluyoruz. 6 bin 968 çocuğumuza spor, kültür ve sanatla yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Bu yıl Türkiye'de ilk kez düzenlediğimiz Çocuk Bienali'nde çocukları ve ailelerini kitap ve sanatın zengin dünyasıyla buluşturduk. Koruma altında yetişen 67 bin 136 gencimizin kamu kurumlarında istihdamını sağladık. İş hayatına hazırlık sürecinde de 12 bin gencimize iş ve meslek danışmanlığı eğitimi verdik. Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini 5 yıl boyunca karşılıyoruz" dedi.

"2027 YILINDA KREŞLERİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ELİYLE YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN İLK DEFA BİR TEŞVİK PAKETİNİ DEVREYE ALIYORUZ"

Bakan Göktaş, kreş seferberliğiyle çocuk bakım hizmetlerine erişimi tüm Türkiye'de yaygınlaştıracaklarının altını çizerek, "Bu kapsamda kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını zorunlu kıldık. Özel kreşlerin açılmasını kolaylaştırdık. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri için belediye kreşlerinin ruhsat ve hizmetlerini ortak bir standarda kavuşturduk. 150 ve üzeri tüm konut projelerinde gündüz bakımevi açılmasını zorunlu hale getirdik. Diğer yandan ADEM ve SODAM'larda 697 kreş ve oyun odası açtık. Bugün denetimimizdeki 2 bin 291 çocuk bakım kuruluşundan 76 bin 422 çocuğumuz yararlanıyor. Bu vesileyle buradan müjdesini de vermek isterim. 2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa bir teşvik paketini devreye alıyoruz. Daha fazla ailenin güvenilir ve nitelikli çocuk bakım hizmetinden yararlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Göktaş, sosyal medya ve oyun platformlarına yeni yükümlülükler getirildiğini kaydederek, 15 yaş altındaki çocukların dijital risklerden korunmasını, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için ise güvenli bir dijital ekosistem oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

"2027 YILINDA 5 İLİMİZDE DAHA YENİ MERKEZLERİ HİZMETE ALACAĞIZ"

Bakan Göktaş, bakım hizmetlerini engelli bireylerin aile bağlarını koruyan bir anlayışla şekillendirdiklerini ifade ederek, "Engelli vatandaşlarımızın aktif ve bağımsız yaşamını güçlendiren hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda 110 yatılı bakım kuruluşumuzda bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor, 150 Aktif Yaşam Merkezimizde sosyal hayata katılıma destek oluyoruz. Bu yıl Aydın, Antalya ve Van'da yeni Engelsiz Yaşam Merkezlerini; Konya, Iğdır, Kayseri'de Aktif Yaşam Merkezlerini hizmete açtık. 2027 yılında 5 ilimizde daha yeni merkezleri hizmete alacağız" dedi.

"2. YAŞLI HAKLARI ULUSAL EYLEM PLANIMIZI DA EN KISA SÜREDE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Büyüklerin hayata aktif katıldığı, hizmetlere güvenle ulaşabildiği bir Türkiye için çalıştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "II. Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde düzenlediğimiz çalıştaylar ve Türkiye Yaşlılık Saha Araştırması'yla bakım ihtiyaçlarını ve mevcut hizmetleri günümüz şartlarına göre ele aldık. Yaşlı ve aile dostu şehirleri yaygınlaştırmayı, gündüzlü bakım hizmetlerini güçlendirmeyi, aktif yaşlanmayı ve kuşaklar arası dayanışmayı destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değişen ihtiyaçlara göre hazırladığımız 2. Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planımızı da en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"2027 YILINDA 8 HUZUREVİNİ DAHA HİZMETE AÇACAĞIZ"

Yaşlıların sosyal hayatın içinde, ailelerinin yanında aktif ve sağlıklı yaş almalarını önceliklendirdiklerine dikkati çeken Bakan Göktaş, 47 Aktif Yaşam Merkezinde gündüzlü hizmet sunduklarını ifade etti. Göktaş, "Yaşlı ve engelliler için 51 yeni merkez açarak hizmet ağımızı genişletiyoruz. YADES ile 183 bin, Ulusal Vefa Programı ile 133 bin yaşlımızın temel ve kişisel bakım ihtiyaçlarını evlerinde karşılıyoruz. Kamu ve özel 496 huzurevinde 30 bin 272 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde kalanların yüzde 30'una ücretsiz bakım sağlıyoruz. 2026 yılında 6 huzurevimizi hizmete açtık. 2027 yılında ise 8 huzurevini daha hizmete açacağız" ifadelerini kullandı.

Göktaş, bu yıl huzurevlerine kabul şartlarını yaşlıların bakım ihtiyaçlarına göre yeniden belirlediklerini de hatırlattı.

"KADIN DOSTU ÇALIŞMA ŞARTLARINI ÖZEL SEKTÖRÜN KURUM KÜLTÜRÜNE YERLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Kadınların üretimden girişimciliğe uzanan yolculuklarında yanlarında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "8 Mart'ta açıkladığımız 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ile fırsat eşitliğini ve kadın dostu çalışma şartlarını özel sektörün kurum kültürüne yerleştirmeyi hedefliyoruz. 'Yükselen Kadınlar' programımızla kadın girişimcilerimize network oluşturma, eğitim, mentorluk, markalaşma ve finansmana erişim desteği sunuyoruz" dedi.

"'KADINLARLA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM PROJESİ İLE 1 MİLYON KADINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kadınların ekonomik güçlenmesine bakış açılarının sadece bugünün sektörleriyle sınırlı olmadığını kaydeden Bakan Göktaş, "Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde bilim, yapay zeka, STEM ve ikiz dönüşüm gibi alanlarda kadınların güçlü şekilde yer almasını stratejik öncelik görüyoruz. Bu kapsamda 'Kadınlar için Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Programı'nı başlattık. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' ve 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projeleriyle 12 bin 240 genç kadının mesleki gelişimlerini destekledik. Enerji sektöründe kadın istihdamını ve temsiliyetini artırmak için bu yıl ikinci mezunlarını veren 'Kadınlar için Enerji Okulu'nu hayata geçirdik. Küresel temiz teknolojiler alanındaki kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 81 ilde kuracağımız 'Kadın Sıfır Atık Elçileri Ağı' ile kadınların çevre ve iklim mücadelesindeki öncü rolünü güçlendireceğiz. 'Kadınlarla Sürdürülebilir Yaşam Projesi'yle 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelelerini 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Göktaş, koruyucu ve önleyici politikalarını yaygın hizmet ağlarıyla güçlendirdiklerinin altını çizdi.

"4 YENİ KADIN KONUKEVİ DAHA İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Teknolojik altyapılarının şiddet vakalarına müdahale süreçlerinin daha hızlı, etkin ve sonuç odaklı işlemesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Göktaş, ALO 183, KADES, GAMER, elektronik kelepçe uygulamasıyla şiddet vakalarına anında müdahale ettiklerini söyledi. ŞÖNİMLER ve Sosyal Hizmet Merkezinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarıyla şiddetle mücadele mekanizmalarını daha etkin hale getirdiklerini belirten Göktaş, "112'si Bakanlığımıza bağlı olmak üzere 151 kadın konukevi ile şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarının ihtiyaçlarına uygun özel hizmet modelleri geliştiriyoruz. Bu yıl sayısını 20'ye çıkardığımız ihtisaslaşmış kadın konukevlerinde kadınların çocuklarıyla güven içinde hayatlarını yeniden kurmalarını destekliyoruz. Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'nde 4 yeni kadın konukevi daha inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

"ŞİDDETİN HER TÜRÜYLE AMASIZ, FAKATSIZ, TAVİZSİZ MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Göktaş, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nı tamamladıklarını anlatarak, "18 bin 275 kadınla görüşerek hazırladığımız araştırmamızla yeni şiddet türlerine dair kapsamlı veriler elde ettik. Şiddet döngüsünü kırmak ve şiddetsiz bir yaşam kültürü oluşturmak için ilk kez failin rehabilitasyonuna odaklanan bir modeli hayata geçirdik. Diğer yandan üniversitelerde gençlere yönelik sağlıklı ilişkiler, şiddetin erken işaretleri, dijital güvenlik ve haklar konusunda farkındalık eğitimlerini yaygınlaştırıyoruz. Vatandaşlarımıza, kamu personelimize ve muhtarlarımıza yönelik eğitimlerle 8,2 milyonu aşkın kişiye ulaştık. Bugüne kadar olduğu gibi şiddetin her türüyle amasız, fakatsız, tavizsiz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"BAKANLIĞIMIZ BÜTÇESİNİN YARISINDAN FAZLASINI KADINLARA AYIRDIK"

"2027 bütçesinde kadınların güçlenmesine ayrılan kaynak yüzde 73 artarak 11 milyar liraya yükseldi" diyen Göktaş, "Evde bakım, SED, koruyucu aile, doğum yardımları, eşi vefat eden, engelli ve 65 yaş üstü kadınlara yönelik destekler, ADEM ve SODAM projeleri ile GSS primleri dahil, kadınlar için ayırdığımız toplam kaynak 351 milyar 570 milyon liradır. Bu rakamlarla Bakanlığımız bütçesinin yarısından fazlasını yani 51,9'unu kadınlara ayırdığımızı özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.

"BU YIL YAPTIĞIMIZ 140 BİNDEN FAZLA ZİYARETLE ŞEHİT YAKINLARIMIZIN VE GAZİLERİN YANINDA OLDUK"

Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmalarını da sürdüklerine dikkati çekerek, "Bugüne kadar 53 bin 179 kişinin kamuda istihdamını sağladık. Bu yıl yaptığımız 140 binden fazla ziyaretle şehit yakınlarımızın ve gazilerin yanında olduk. Ulusal Şehit Gazi Bilgi Sistemiyle hizmetlere erişimi daha da kolaylaştıracağız. 51 bin 545 kahraman gazimize Devlet Övünç Madalyası ve Milli Mücadele Madalyası takdim ettik. 4 bin 468 şehidimizin hatırasını şehirlerimizde yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.

"'İYİLİK VARSA, BİZ DE VARIZ' DİYEREK MİLLETVEKİLLERİMİZİ DE BU İYİLİK HAREKETİNİN BÜYÜMESİNE KATKI SUNMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Göktaş, sosyal hizmet ve yardımları toplumun her kesimine ulaştırmak için iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüklerinin altını çizerek, "Bu kapsamda 2026 yılında 182 projeyi hayata geçirdik. Merkez ve taşra teşkilatlarımızla düzenlediğimiz 5 bin 173 etkinlikte 107 bin paydaş temsilcisiyle bir araya geldik. Başlattığımız İyilik Var hareketiyle iyiliği ve gönüllülüğü bütün Türkiye'ye yayılan kalıcı bir dayanışma ağına dönüştürüyoruz. Bu hareketle gönüllülüğü tek çatı altında toplayarak herkesin iyilik yapabileceği bir alan oluşturduk. Bu vesileyle 'İyilik Varsa, Biz de Varız' diyerek, siz değerli milletvekillerimizi de bu iyilik hareketinin büyümesine katkı sunmaya davet ediyorum" dedi.

"2027 YILI BÜTÇE TEKLİFİMİZ İSE 677 MİLYAR 303 MİLYON 514 BİN LİRADIR"

Göktaş, hazırladıkları 2027 yılı bütçesinin asıl değerinin sosyal devletin imkanlarını toplumun her kesimine ulaştırarak vatandaşların hayatına sağladığı katkı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"2025 yılı kesin hesabı kapsamında 407 milyar 728 milyon liralık ödeneği kullandık. Bütçemizin etkin kullanımı ve bin 200'ü aşkın harcama birimimizde sağladığımız mali istikrar sayesinde Sayıştay denetiminde herhangi bir mali bulguya rastlanılmamıştır. 2027 yılı bütçe teklifimiz ise 677 milyar 303 milyon 514 bin liradır. Bu kaynağın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aileyi güçlendiren, çocukları koruyan, kadınları destekleyen, engelli ve yaşlı bireylerin hayatını kolaylaştıran politikaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

Komisyon toplantısı, sunum sonrası milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör