Bakan Yumaklı: “Antalya Eylem Planı'nı başlatmaktan gurur duyuyoruz”

Ormanların atmosferden karbonu uzaklaştırdığını, su kaynaklarını ve toprağı koruduğunu, biyolojik çeşitliliğe yaşam alanı sağladığını ve kırsal toplulukların geçim kaynağını oluşturduğunu dile getiren Yumaklı, "İklim konusunda ormanlara yönelik eylem yoksa çözüm de yoktur." dedi. Yumaklı, "Ormanlar, hem iklimle mücadelede hem de iklime uyumda en güçlü doğa temelli çözümlerimizdir." ifadesini kullandı. Glasgow'da 2021'de düzenlenen COP26'da, 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulumunu durdurma ve tersine çevirme yönünde ortak bir taahhütte bulunulduğunu ve Türkiye'nin de bu bildirgenin imzacıları arasında yer aldığını söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti: "Aradan geçen 5 yılda tablo değişti. Sıcaklıklar artıyor, kuraklık derinleşiyor, orman yangınları daha sık, daha şiddetli ve daha yıkıcı hale geliyor. Küresel ağaç örtüsü kaybının önemli bir bölümü maalesef artık yangınlarından meydana gelmektedir. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor. Bu nedenle hedefimiz geçerliliğini koruyor, ancak ona ulaşmak için daha fazla ölçeğe, aciliyete ve uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var."