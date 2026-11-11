Bakan Yumaklı: “Antalya Eylem Planı'nı başlatmaktan gurur duyuyoruz”
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, COP31 kapsamındaki Liderler Zirvesi Orman Etkinliği'nde konuştu. Türkiye öncülüğünde orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı'nı başlattıklarını bildiren Bakan Yumaklı, “Türkiye, 2020-2025 döneminde ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almıştır." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi Orman Etkinliği'nde konuştu.
Ormanların atmosferden karbonu uzaklaştırdığını, su kaynaklarını ve toprağı koruduğunu, biyolojik çeşitliliğe yaşam alanı sağladığını ve kırsal toplulukların geçim kaynağını oluşturduğunu dile getiren Yumaklı, "İklim konusunda ormanlara yönelik eylem yoksa çözüm de yoktur." dedi. Yumaklı, "Ormanlar, hem iklimle mücadelede hem de iklime uyumda en güçlü doğa temelli çözümlerimizdir." ifadesini kullandı. Glasgow'da 2021'de düzenlenen COP26'da, 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulumunu durdurma ve tersine çevirme yönünde ortak bir taahhütte bulunulduğunu ve Türkiye'nin de bu bildirgenin imzacıları arasında yer aldığını söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti: "Aradan geçen 5 yılda tablo değişti. Sıcaklıklar artıyor, kuraklık derinleşiyor, orman yangınları daha sık, daha şiddetli ve daha yıkıcı hale geliyor. Küresel ağaç örtüsü kaybının önemli bir bölümü maalesef artık yangınlarından meydana gelmektedir. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor. Bu nedenle hedefimiz geçerliliğini koruyor, ancak ona ulaşmak için daha fazla ölçeğe, aciliyete ve uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var."
TÜRKİYE, AĞAÇLANDIRMADA AVRUPA'DAN İLERİ
Bakan Yumaklı, son çeyrek asırda ormancılıkta kapsamlı bir seferberlik yürütüldüğüne işaret ederek, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Orman Genel Müdürlüğü'müzün çalışmalarıyla 2002-2025 yıllarında 8,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. FAO'nun 2025 Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi'ne göre Türkiye, 2020-2025 döneminde ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada yer almıştır." bilgisini verdi.
Türkiye için meselenin sadece ağaç dikmek olmadığını belirten Yumaklı, "Ağaçlandırmayı, bozulmuş ormanların iyileştirilmesi ve erozyonla mücadeleyle birlikte ekosistem restorasyonu anlayışıyla yürütüyoruz. Yöreye uygun türlerle toprağın verimliliğini, havzaların su tutma kapasitesini ve biyolojik çeşitliliği koruyor, ormanlarımızın kuraklığa ve değişen iklime karşı dayanıklılığını artırıyoruz." diye konuştu.