Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile zeytin fidanı dikti

Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Antalya EXPO alanında düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan ve Guterres, 81 ilde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş zamanlı yapılan ağaçlandırma etkinliği kapsamında, zirve alanına zeytin fidanı dikti.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.