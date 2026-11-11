Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 temaslarına devam ediyor.

Erdoğan bu kapsamda, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Paşinyan'ı kabulünde iki ülke arasındaki normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, sembolik ancak önemli adımlar atıldığını belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiklerini ve desteklediklerini kaydetti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör