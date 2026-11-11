COP31 Başkanı Kurum Antalya'dan dünyaya seslendi: "Doğru tasarlanan iklim eylemi refahın yatırımıdır"
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Liderler Zirvesi'nin Yüksek Düzeyli Bölüm açılışında 196 ülke ile AB'nin temsilcilerine hitap etti. Bugün Antalya'da düşen sorumluluğun, bütün insanlığın ortak geleceğine, aynı ufukla bakmak olduğunu belirten Bakan Kurum, "Doğru tasarlanan iklim eylemi refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımıdır. Bu nedenle, COP31 Başkanlığı'na başladığımız günden bu yana Müzakereler Başkanlığı'nı yürüten Avustralya ile birlikte; Antalya'da üç güçlü iradeyi ortaya çıkmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin Yüksek Düzeyli Bölüm açılışında 196 ülke ile AB'nin temsilcilerine hitap etti.
COP31 Başkanı Kurum, Mavi Bölge'deki en büyük genel kurul salonu olan Anadolu'da yaptığı konuşmasına Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan arasında geçen "İstanbul'a su getirmeyle" ilgili menkıbesini anlatarak başladı.
Bakan Kurum, "Sözlerime 5 asır önce İstanbul'da yaşanan bir hadiseyle başlamak istiyorum. 16'ncı yüzyılda İstanbul'un su ihtiyacı hızla artıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Kağıthane civarında eski bir su yolundan akan suyu görünce Mimar Sinan'ı görevlendirdi; çevredeki kaynakların araştırılıp İstanbul'a ulaştırılmasını istedi. Sinan vadileri dolaştı, güzergahları hesapladı. Vadiler aşıldı, kemerler yükseldi, su yolları açıldı; kilometrelerce öteden getirilen su İstanbul'a ulaştı. Bu karar yalnızca dönemin ihtiyacını karşılamadı; yüzyıllarca şehre hizmet etti. Hikayenin özü açıktır: Kanuni birkaç damla suya baktı ve bir şehrin geleceğini gördü. Çünkü devlet aklı, bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyabilme kabiliyetidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu da Cumhuriyetimizin ikinci asrına aynı uzun ufukla bakıyor. 2053 Net Sıfır Emisyon'u hedefleyen bu anlayış, şehirlerimizi, enerjimizi, sanayimizi, teknolojimizi ve çevremizi gelecek nesilleri hesaba katarak şekillendirme iradesini taşıyor" dedi.
"ASRIN FELAKETİNDE ASRIN İNŞASINA"
COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı Asrın İnşa Seferberliği ile 2 yıl içinde inşa ettiği 455 bin iklim dirençli konutu dünyaya örnek gösterdi. COP31 Başkanı Kurum ayrıca, "O büyük acının ardından şehirlerimizi ayağa kaldırmak için dünya tarihinin en büyük inşa seferberliklerinden birini başlattık. Binlerce şantiyede mimarlarımız, mühendislerimiz, işçilerimiz, kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz birlikte çalıştı. Konutları, iş yerlerini, altyapıyı, yolları, okulları ve hastaneleri yeniden kurduk; 455 bin konutu 2 yıl gibi kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu tecrübe bize şunu gösterdi: Dirençlilik, felaket sonrasında ayağa kalkmak kadar; gelecekteki felaketi bugünden hesaba katma iradesidir" şeklinde konuştu.
"ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAYACAĞI DÜNYAYI KONUŞUYORUZ"
İklim krizinin etkilerini sıralayan ve bu noktada ülkelerin ortak iradesinin önemine dikkat çeken COP31 Başkanı Kurum, "Jeopolitik dengeler ve ticaret yolları değişiyor; teknoloji ve yapay zeka üretimi değişiyor. Enerji güvenliği önem kazanırken, borçluluk kalkınma alanını daraltıyor; su ve gıda sorunu milli güvenlik gündeminde yükseliyor. İklim değişikliği bütün bu başlıklara işliyor. Dünyanın meseleleri birbirine bağlandıkça devlet yönetiminin ufku da genişliyor. İklim; enerji, sanayi, tarım, kalkınma ve hatta güvenlik gündeminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla iklimin geleceğini konuşurken devletlerimizin geleceğini; enerji sistemimizi, sanayimizin rekabet gücünü, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın yaşayacağı bir dünyayı konuşuyoruz. İşte bu nedenle bu salondaki siyasi irade son derece kıymetlidir" diye konuştu.